Корабельне угрупування рф у Чорному морі зменшилося вдвічі - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Корабельне угрупування росії у Чорному морі зменшилося вдвічі. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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«Море трошки вщухло, шторм вдвічі зменшився, був дуже потужний - 4-5 балів. Зараз - 2-3 бали, але спостерігаємо, що корабельне угрупування захитане таким потужним штормом. Фактично вдвічі зменшилося і заведено в пункти базування, в основному в новоросійськ», - розповіла Гуменюк.
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За її словами, зараз залишилося п'ять кораблів в Чорному морі, один - в Азовському.
«Навіть підводний ракетоносій, не витримавши такого розхитування, теж зайшов в пункт базування. Тобто прямої загрози з моря немає, але пам'ятаємо, що ворог може використовувати ракетоносії, які перебувають в бухтах», - зазначила Гуменюк.
Доповнення
На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача була доповідь щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону, портів та українського експорту.