Корабельная группировка рф в Черном море уменьшилась вдвое - Гуменюк

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«Море немножко утихло, шторм вдвое уменьшился, был очень мощный - 4-5 баллов. Сейчас - 2-3 балла, но наблюдаем, что корабельная группировка зашаталась от такого мощного шторма. Фактически вдвое уменьшилась и заведена в пункты базирования, в основном в новороссийск», - рассказала Гуменюк.

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По ее словам, сейчас осталось пять кораблей в Черном море, один - в Азовском.

«Даже подводный ракетоноситель, не выдержав такого расшатывания, тоже зашел в пункт базирования. То есть прямой угрозы с моря нет, но помним, что враг может использовать ракетоносители, которые находятся в бухтах», - отметила Гуменюк.

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На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона, портов и украинского экспорта.