Коньяк в Україну везуть з Еміратів, Франції та Польщі

Коньяк в Україну везуть з Еміратів, Франції та Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У січні-квітні цього року Україна імпортувала коньяку на 1,5 млн дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Найбільше коньяку поставили українцям французи - на 906 тис. дол. Далі у списку литовці - на 185 тис. дол. та німці - на 153 тис. дол.
Протягом звітного періоду Україна імпортувала коньяк також з ОАЕ (19,5 тис. дол.), з Литви (9,8 тис. дол.), з Польщі (3,4 тис. дол.). Експорт коньяку Україною за 4 місяці цього року становив 597 тис. дол.
Разом з тим, статистика Держстату засвідчує, що український коньяк більше до вподоби нашим споживачам, аніж іноземний. Вітчизняні бренди купують удвічі частіше.
За минулий рік, наші співвітчизники випили близько 8 млн літрів коньяку. І найбільша частка припала на киян.
Нагадаємо, раніше соціологи розповіли, який саме коньяк найбільше п'ють українці.
Так, у ТОП-5 найбільш уживаних брендів увійшли "Шустов", "Ужгородський", "Koktebel", "Таврія" і "Шабо".