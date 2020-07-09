Коньяк в Україну везуть з Еміратів, Франції та Польщі

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19 березня, 18:42 • 100309 перегляди

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19 березня, 18:06 • 139573 перегляди

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КИЇВ. 10 липня. УНН. У січні-квітні цього року Україна імпортувала коньяку на 1,5 млн дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Найбільше коньяку поставили українцям французи - на 906 тис. дол. Далі у списку литовці - на 185 тис. дол. та німці - на 153 тис. дол.

Протягом звітного періоду Україна імпортувала коньяк також з ОАЕ (19,5 тис. дол.), з Литви (9,8 тис. дол.), з Польщі (3,4 тис. дол.). Експорт коньяку Україною за 4 місяці цього року становив 597 тис. дол.

Разом з тим, статистика Держстату засвідчує, що український коньяк більше до вподоби нашим споживачам, аніж іноземний. Вітчизняні бренди купують удвічі частіше.

За минулий рік, наші співвітчизники випили близько 8 млн літрів коньяку. І найбільша частка припала на киян.

Нагадаємо, раніше соціологи розповіли, який саме коньяк найбільше п'ють українці.

Так, у ТОП-5 найбільш уживаних брендів увійшли "Шустов", "Ужгородський", "Koktebel", "Таврія" і "Шабо".

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