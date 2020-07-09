Коньяк в Украину везут из Эмиратов, Франции и Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В январе-апреле этого года Украина импортировала коньяка на 1,5 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Больше всего коньяка поставили украинцам французы - на 906 тыс. долл. Далее в списке литовцы - на 185 тыс. долл. и немцы - на 153 тыс. долл.
В течение отчетного периода Украина импортировала коньяк также из ОАЭ (19,5 тыс. долл.), из Литвы (9,8 тыс. долл.), из Польши (3,4 тыс. долл.). Экспорт коньяка Украиной за 4 месяца этого года составил 597 тыс. долл.
Вместе с тем, статистика Госкомстата показывает, что украинский коньяк больше нравится нашим потребителям, чем иностранный. Отечественные бренды покупают вдвое чаще.
За прошлый год, наши соотечественники выпили около 8 млн литров коньяка. И наибольшая доля припала на киевлян.
Напомним, ранее социологи рассказали, какой именно коньяк больше всего пьют украинцы.
Так, в ТОП-5 наиболее употребляемых брендов вошли "Шустов", "Ужгородский", "Koktebel", "Таврия" и "Шабо".