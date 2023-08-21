Концерни BMW та Audi обмежили доступ до свого програмного забезпечення для росії

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Про відключення від програмного забезпечення компанії BMW повідомив найбільший російський дилерський центр цієї марки "БорисХоф". Тепер російські користувачі не зможуть зробити дублікат ключів, є й інші складнощі. Співробітник відділу техобслуговування сказав, що зараз невідомо, чи дилери зможуть проводити діагностику. Своєю чергою, у дилерському центрі "Автодом" зазначили, що доступ до онлайн-сервісів BMW здійснюється через "додаткові резервні канали".

В одному з дилерських центрів Audi розповіли, що доступ до ПЗ обмежений вже два місяці. Це призвело до проблем із програмуванням дублікатів ключів, а також із встановленням деталей, "де потрібно програмування, - блоки управління, коробка передач, парктроніки й інше".

Нагадаємо

Німецький автоконцерн Mercedes-Benz повністю відключив російських дилерів від власного програмного забезпечення.