Концерны BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для россии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Немецкие автоконцерны BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению (ПО) для российских дилеров. Аналогичные меры ранее принял Mercedes-Benz, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Об отключении от программного обеспечения компании BMW сообщил крупнейший российский дилерский центр этой марки "БорисХоф". Теперь российские пользователи не смогут сделать дубликат ключей, есть и другие сложности. Сотрудник отдела техобслуживания сказал, что сейчас неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику. В свою очередь, в дилерском центре "Автодом" отметили, что доступ к онлайн-сервисам BMW осуществляется через "дополнительные резервные каналы".
В одном из дилерских центров Audi рассказали, что доступ к ПО ограничен уже два месяца. Это привело к проблемам с программированием дубликатов ключей, а также с установкой деталей, "где требуется программирование, - блоки управления, коробка передач, парктроники и другое".
Напомним
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от собственного программного обеспечения.