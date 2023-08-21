Концерны BMW и Audi ограничили доступ к своему программному обеспечению для россии

Детали

Об отключении от программного обеспечения компании BMW сообщил крупнейший российский дилерский центр этой марки "БорисХоф". Теперь российские пользователи не смогут сделать дубликат ключей, есть и другие сложности. Сотрудник отдела техобслуживания сказал, что сейчас неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику. В свою очередь, в дилерском центре "Автодом" отметили, что доступ к онлайн-сервисам BMW осуществляется через "дополнительные резервные каналы".

В одном из дилерских центров Audi рассказали, что доступ к ПО ограничен уже два месяца. Это привело к проблемам с программированием дубликатов ключей, а также с установкой деталей, "где требуется программирование, - блоки управления, коробка передач, парктроники и другое".

Напомним

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от собственного программного обеспечения.