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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Концентрація парникових газів досягла рекордного рівня – ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Концентрація парникових газів досягла рекордного показника, порівняно з минулим роком. Світ “зійшов із шляху” у стримуванні зростання температури, заявила в ООН. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Концентрація парникових газів досягла рекордного рівня – ООН

Деталі

У звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) показано, що у 2020 році рівень вуглекислого газу зріс до 413,2 частин на мільйон, що перевищує середній показник за останнє десятиліття, незважаючи на тимчасове зниження викидів під час карантину COVID-19.

Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас заявив, що нинішні темпи збільшення газів, що утримують тепло, призведуть до підвищення температури, що “набагато перевищить” ціль Паризької угоди 2015 року на 1,5 градуси за Цельсієм вище доіндустріального середнього в цьому столітті.

Згідно з поточними зобов’язаннями країн, глобальні викиди в 2030 році будуть на 16% вищими, ніж у 2010 році, згідно з окремим аналізом Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН).

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Китай хоче скоротити споживання викопного палива до 20% до 2060 року.

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