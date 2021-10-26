Концентрація парникових газів досягла рекордного рівня – ООН

Деталі

У звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) показано, що у 2020 році рівень вуглекислого газу зріс до 413,2 частин на мільйон, що перевищує середній показник за останнє десятиліття, незважаючи на тимчасове зниження викидів під час карантину COVID-19.

Генеральний секретар ВМО Петтері Таалас заявив, що нинішні темпи збільшення газів, що утримують тепло, призведуть до підвищення температури, що “набагато перевищить” ціль Паризької угоди 2015 року на 1,5 градуси за Цельсієм вище доіндустріального середнього в цьому столітті.

Згідно з поточними зобов’язаннями країн, глобальні викиди в 2030 році будуть на 16% вищими, ніж у 2010 році, згідно з окремим аналізом Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зміни клімату: у столиці обговорили майбутній форум в Глазго

Нагадаємо

Китай хоче скоротити споживання викопного палива до 20% до 2060 року.