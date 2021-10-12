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Зміни клімату: у столиці обговорили майбутній форум в Глазго

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Києві пройшов захід “Життя до Глазго. Напередодні надважливих рішень світової спільноти щодо зміни клімату”, учасники якого обговорили очікування від кліматичного форуму, який відбудеться 1-12 листопада, передає УНН.

Цитата

“Ключове завдання української урядової делегації в рамках кліматичного форуму у Глазго — досягнути компромісу у джерелах міжнародного фінансування під бізнес-проекти зі скорочення викидів CO2”, — прокоментував заступник міністра економіки України — торговий представник України Тарас Качка.

Деталі

Сторони оприлюднять зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів. У центрі уваги нульова відмова від вугілля до 2030 року, зазначають організатори заходу “Життя до Глазго” — UBTA.

“Це будуть гарячі перемовини. Згідно з останнім звітом міжурядової групи експертів з питань зміни клі́мату, саме людина є причиною кліматичних змін, і для того, щоб цьому протистояти, треба, наприклад, відмовитися від вугілля. Але це рішення не є однозначним. Швейцарія, наприклад, заявила, що помірно все рівно буде використовувати вугілля після 2050 року; імпорт вугілля з Австралії до Китаю майже не змінився, не дивлячись на формальну заборону на це Китаю; у Великій Британії вводять у роботу старі ТЕЦ. На цьому фоні у Європейському союзі знову підіймається дискурс щодо ролі атомної енергії у низьковуглецевої енергетиці. Тобто якщо ви пам’ятаєте, то після Фукусіми ми казали, що треба відходити від атомної енергетики, але реальність така, що ми знов дивимось в той бік. Саме тому перемовини в Глазго будуть дуже важливі”, — прокоментувала експерт з питань навколишнього середовища Комітету сталого розвитку та Європейського зеленого курсу UBTA Тамара Кутонова.

Додамо

Україна зобов’язалася скоротити викиди до 35%. Питання залучення фінансів для впровадження проєктів зі скорочення викидів CO2 будуть найважливішими для України на Саміті в Глазго, додає вона.

Питаннями збереження клімату активно займаються й в аграрному секторі. Цього року компанія МХП вперше візьме участь у Конференції ООН зі зміни клімату у Глазго разом із соціально відповідальним бізнесом та українським Урядом.

“Саме така синергія дозволить максимально скорегувати свої дії та виступити єдиною потужною українською збірною. Кліматична нейтральність повинна бути закладена на усіх рівнях управління та становити собою амбітну, проте виважену ціль. Ми, як представники реального сектору економіки, прагнемо досягнути цілі стати вуглецево нейтральним бізнесом до 2030 року. Для цього МХП вже понад сім років впроваджує низку кліматично-дружніх проєктів, серед яких впровадження енергоефективних технологій, використання відновлюваної енергетики, підтримка інновацій, декарбонізація бізнесу та циркулярна модель економіки.

Очікуємо від Конференції СОР26 важливих імпульсів та нових амбітних кліматичних цілей”, — прокоментував президент ПрАТ “МХП Еко Енерджи” Олександр Домбровський.

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