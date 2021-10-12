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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109236 просмотра

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Изменения климата: в столице обсудили предстоящий форум в Глазго

Киев  •  УНН

 • 21113 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Киеве прошло мероприятие "Жизнь до Глазго. Накануне сверхважных решений мирового сообщества по изменению климата", участники которого обсудили ожидания от климатического форума, который состоится 1-12 ноября, передает УНН.

Цитата

"Ключевая задача украинской правительственной делегации в рамках климатического форума в Глазго - достичь компромисса в источниках международного финансирования под бизнес-проекты по сокращению выбросов CO2", - прокомментировал заместитель министра экономики Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Детали

Стороны обнародуют обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. В центре внимания нулевой отказ от угля к 2030 году, отмечают организаторы мероприятия "Жизнь до Глазго" - UBTA.

"Это будут горячие переговоры. Согласно последнему отчету межправительственной группы экспертов по изменению климата, именно человек является причиной климатических изменений, и для того, чтобы этому противостоять, надо, например, отказаться от угля. Но это решение не является однозначным. Швейцария, например, заявила, что умеренно все равно будет использовать уголь после 2050; импорт угля из Австралии в Китай почти не изменился, несмотря на формальный запрет на это Китая; в Великобритании вводят в работу старые ТЭЦ. На этом фоне в Европейском союзе снова поднимается дискурс о роли атомной энергии в низкоуглеродистой энергетике. То есть если вы помните, то после Фукусимы мы говорили, что надо отходить от атомной энергетики, но реальность такова, что мы снова смотрим в ту сторону. Именно поэтому переговоры в Глазго будут очень важны", - прокомментировала эксперт по вопросам окружающей среды Комитета устойчивого развития и Европейского зеленого курса UBTA Тамара Кутонова.

Украина обязалась сократить выбросы до 35%. Вопросы привлечения финансов для внедрения проектов по сокращению выбросов CO2 будут важными для Украины на Саммите в Глазго, добавляет она.

Добавим

Вопросами сохранения климата активно занимаются и в аграрном секторе. В этом году компания МХП впервые примет участие в Конференции ООН по изменению климата в Глазго вместе с социально ответственным бизнесом и украинским правительством.

"Именно такая синергия позволит максимально скорректировать свои действия и выступить единой мощной украинской сборной. Климатическая нейтральность должна быть заложена на всех уровнях управления и представлять собой амбициозную, но взвешенную цель. Мы, как представители реального сектора экономики, стремимся достичь цели стать углеродно нейтральным бизнесом до 2030 года. Для этого МХП уже более семи лет внедряет ряд климатически-дружественных проектов, среди которых внедрение энергоэффективных технологий, использование возобновляемой энергетики, поддержка инноваций, декарбонизация бизнеса и циркулярная модель экономики.

Ожидаем от Конференции СОР26 важных импульсов и новых амбициозных климатических целей", - прокомментировал президент ЧАО "МХП Эко Энерджи" Александр Домбровский.

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