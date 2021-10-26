Концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня – ООН

Детали

В отчете Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) показано, что в 2020 г. уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион, что превышает средний показатель за последнее десятилетие, несмотря на временное снижение выбросов во время карантина COVID-19.

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас заявил, что нынешние темпы увеличения удерживающих тепло газов приведут к повышению температуры, которая "намного превысит" цель Парижского соглашения 2015 года на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриального среднего в этом веке.

Согласно текущим обязательствам стран, глобальные выбросы в 2030 году будут на 16% выше, чем в 2010 году, согласно отдельному анализу Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН).

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Напомним

Китай хочет сократить потребление ископаемого топлива до 20% к 2060 году.