Контррозвідники СБУ викрили групу виробників фальшивих документів для іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. В Харківській області контррозвідники Служби безпеки України викрили людей, які займалися підробкою офіційних документів для іноземців. Про це сьогодні повідомили в пресцентрі СБУ, передає УНН.
"Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили підроблені паспорти, печатки українських держустанов і офіційних представництв іноземних держав, а також обладнання для виготовлення фальшивих документів", – йдеться в повідомленні.
У СБУ додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 та ст. 358 Кримінального кодексу України. Слідчо-оперативні дії тривають.
Як раніше повідомляв УНН, у Харківській області СБУ також викрила та припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли для бойовиків “ДНР” підроблені дипломи про вищу освіту.