Контррозвідники СБУ викрили групу виробників фальшивих документів для іноземців

"Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили підроблені паспорти, печатки українських держустанов і офіційних представництв іноземних держав, а також обладнання для виготовлення фальшивих документів", – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 та ст. 358 Кримінального кодексу України. Слідчо-оперативні дії тривають.

Як раніше повідомляв УНН, у Харківській області СБУ також викрила та припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли для бойовиків “ДНР” підроблені дипломи про вищу освіту.