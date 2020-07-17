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19 березня, 18:42 • 100305 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 139553 перегляди

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19 березня, 14:10 • 117337 перегляди

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19 березня, 10:24 • 131653 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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Контррозвідники СБУ викрили групу виробників фальшивих документів для іноземців

Контррозвідники СБУ викрили групу виробників фальшивих документів для іноземців

Київ • УНН

 • 11903 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. В Харківській області контррозвідники Служби безпеки України викрили людей, які займалися підробкою офіційних документів для іноземців. Про це сьогодні повідомили в пресцентрі СБУ, передає УНН.

"Під час обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили підроблені паспорти, печатки українських держустанов і офіційних представництв іноземних держав, а також обладнання для виготовлення фальшивих документів", – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення учасникам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 та ст. 358 Кримінального кодексу України. Слідчо-оперативні дії тривають.

Як раніше повідомляв УНН, у Харківській області СБУ також викрила та припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли для бойовиків “ДНР” підроблені дипломи про вищу освіту.

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