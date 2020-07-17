Контрразведчики СБУ разоблачили группу производителей фальшивых документов для иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Харьковской области контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили людей, которые занимались подделкой официальных документов для иностранцев. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре СБУ, передает УНН.
"Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов", - говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что сейчас решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Следственно-оперативные действия продолжаются.
Как ранее сообщал УНН, в Харьковской области СБУ также разоблачила и прекратила деятельность преступной группы, участники которой изготавливали для боевиков "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании.