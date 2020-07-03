СБУ викрила схему виготовлення підроблених дипломів для бойовиків “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Служба безпеки України у Харківській області викрила та припинила протиправну діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли для бойовиків “ДНР” підроблені дипломи про вищу освіту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“За версією слідства, організувала масштабне виготовлення підроблених дипломів українських вишів група мешканців Харківського та Київського регіонів. Клієнтами зловмисників були учасники незаконних збройних формувань, які використовували підробки для просування по службі та отримання фейкових офіцерських звань”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що оформлення замовлень здійснювалося на спеціально розроблених інтернет-сайтах, а оплата ‒ через електронні перекази. Після виготовлення документи поштою відправляли до окупованих районів Донеччини через тимчасово підконтрольні окупантам ділянки українського кордону.
За даними слідства, щомісяця зловмисники виготовляли та збували майже сотню підроблених дипломів. Вартість одного становила у середньому 500 доларів США, залежно від рівня вишу. Учасники групи використовували при виготовленні фальшивок номери справжніх дипломів, виданих раніше.
“Слідчі СБ України затримали одного з учасників злочинної групи у поштовому відділенні в райцентрі на Харківщині під час відправки підробленого диплома для бойовика артилерійської бригади терористів "ДНР“. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України”, — додається у повідомленні.
Як вказано, під час обшуків орендованого зловмисниками офісного приміщення у Києві та за місцями мешкання фігурантів оперативники та слідчі вилучили докази протиправної діяльності, які будуть долучені до матеріалів справи.
Нагадаємо, Служба безпеки України за пів року заборонила в’їзд в Україну 128 прихильникам міжнародних терористичних організацій.