СБУ разоблачила схему изготовления поддельных дипломов для боевиков "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, участники которой изготавливали для боевиков "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По версии следствия, организовала масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов группа жителей Харьковского и Киевского регионов. Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата - через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донецкой области через временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы.
По данным следствия, ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.
"Следователи Службы безопасности Украины задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре в Харьковской области во время отправки поддельного диплома для боевика артиллерийской бригады террористов "ДНР". Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 -2 Уголовного кодекса Украины", - добавляется в сообщении.
Как указано, во время обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства противоправной деятельности, которые будут приобщены к материалам дела.
Напомним, Служба безопасности Украины за полгода запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций.