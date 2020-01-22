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Контррозвідка викрила привласнення понад 32 млн грн під час виконання держоборонзамовлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки України викрила механізм привласнення бюджетних коштів під час виконання держоборонзамовлення, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідка викрила привласнення понад 32 млн грн під час виконання держоборонзамовлення

За даними спецслужби, протягом 2017-19 років власник одного з чернігівських комерційних підприємств уклав два договори з Міноборони загальною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Один з контрактів передбачав поставки пристроїв для систем захисту бойових гелікоптерів.

За сприяння колишніх військових високопосадовців, у тому числі одного з заступників міністра, він значно завищив вартість продукції військового призначення. Частину перерахованих МО коштів підприємець через низку підконтрольних підприємств перевів у готівку через проведення фіктивних безготівкових операцій.

Виведені у "тінь" гроші були привласнені учасниками оборудки. За попередніми підрахунками сума збитків, завданих зловмисниками державному бюджету, становить понад 32 мільйони гривень.

У ході проведення низки санкціонованих обшуків у військових підрозділах відповідальних за закупівлю продукції, зокрема Києві, Харкові та Чернігові правоохоронці вилучили фінансову та платіжну документацію, печатки комерційних структур, задіяних у протиправних оборудках. Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Серед фігурантів справи є один діючий співробітник Міноборони.

Нагадаємо, депутату Черкаської міської ради, який є директором комунального підприємства, а також двом керівникам комерційних структур повідомили про підозру в розтраті 900 тис. гривень бюджетних коштів.

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