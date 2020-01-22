Контрразведка разоблачила присвоение более 32 млн грн при выполнении гособоронзаказа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила механизм присвоения бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, в течение 2017-19 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 миллионов гривен. Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов.
При содействии бывших военных чиновников, в том числе одного из заместителей министра, он значительно завысил стоимость продукции военного назначения. Часть перечисленных МО средств предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций.
Выведенные в "тень" деньги были присвоены участниками сделки. По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 миллионов гривен.
В ходе проведения ряда санкционированных обысков в военных подразделениях ответственных за закупку продукции, в частности Киеве, Харькове и Чернигове правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках. Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности. Среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.
Напомним, депутату Черкасского городского совета, который является директором коммунального предприятия, а также двум руководителям коммерческих структур сообщили о подозрении в растрате 900 тыс. гривен бюджетных средств.