Депутата з Черкас запідозрили у розтраті 900 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Депутату Черкаської міської ради, який є директором комунального підприємства, а також двом керівникам комерційних структур повідомили про підозру в розтраті 900 тис. гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"Директора комунального підприємства Черкаської міської ради підозрюють у розтраті 900 тисяч гривень бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що слідчі, спільно з поліцією та прокуратурою Черкаської області, зібрали матеріали, які підтверджують причетність посадових осіб до злочинної "схеми" з розтрати коштів місцевого бюджету.
"За даними слідства, у 2018 році директор комунального підприємства (діючий депутат Черкаської міської ради) для виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки у Черкасах залучив дві підконтрольні компанії. Між сторонами було укладено ряд договорів на загальну суму майже 10 мільйонів гривень. У результаті внесення до актів виконаних робіт завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів та вартості робіт було привласнено майже 900 тисяч гривень. Це підтверджується висновками проведених експертиз", - зазначили у відділі комунікації.
Повідомляється, що директору комунального підприємства та двом директорам комерційних структур повідомлено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення директора комунального підприємства від займаної посади.
Нагадаємо, чиновника міськради Харкова викрили у кількамільйонній розтраті.