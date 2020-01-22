Депутата из Черкасс заподозрили в растрате 900 тыс. грн

"Директора коммунального предприятия Черкасского городского совета подозревают в растрате 900 тысяч гривен бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Указано, что следователи совместно с полицией и прокуратурой Черкасской области, собрали материалы, подтверждающие причастность должностных лиц к преступной "схеме" с растраты средств местного бюджета.

"По данным следствия, в 2018 году директор коммунального предприятия (действующий депутат Черкасского городского совета) для выполнения работ по нанесению дорожной разметки в Черкассах привлек две подконтрольные компании. Между сторонами был заключен ряд договоров на общую сумму почти 10 млн гривен. В результате внесения в акты выполненных работ заведомо недостоверных сведений об объемах и стоимости работ было присвоено почти 900 тысяч гривен. Это подтверждается выводами проведенных экспертиз", - отметили в отделе коммуникации.

Сообщается, что директору коммунального предприятия и двум директорам коммерческих структур сообщено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении директора коммунального предприятия от занимаемой должности.

Напомним, чиновника горсовета Харькова разоблачили в миллионной растрате.