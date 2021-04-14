Контррозвідка викрила на порушеннях двох іноземних дипломатів в Україні: вони припинили роботу

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“У першому кварталі 2021 року контррозвідники СБУ задокументували порушення вимог Віденської конвенції про консульські зносини 2-ма іноземними дипломатами. Їх повноваження достроково припинено”, — сказано у повідомленні.

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Окрім того, як вказано, з початку 2021 року контррозвідники СБУ викрили “понад 70 фактів державної зради, шпигунства та участі у діяльності терористичних груп і організацій”. Зазначається, що попереджено порушення у галузі державного експортного контролю на суму понад 3,78 млн дол., нараховано штрафних санкцій у 632,6 млн грн.

Зокрема, як нагадали у спецслужбі, була припинена діяльність агентурної мережі ФСБ РФ з числа колишніх військових розвідників, які готували диверсійні операції та планували викрасти одного з екскомандувачів ССО. Зазначається, що вона діяла на території Київської, Одеської, Миколаївської, Житомирської та Чернігівської областей.

Загалом з початку року слідчі СБУ розпочали 815 кримінальних проваджень. 280 обвинувальних актів уже скеровано до суду.

Нагадаємо

Взимку СБУ викрила на Київщині осередок міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”.