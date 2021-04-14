Контрразведка уличила в нарушениях двух иностранных дипломатов в Украине: они прекратили работу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По материалам контрразведки Службы безопасности Украины с начала 2021 года досрочно прекращены полномочия 2 иностранных дипломатов, работавших в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Цитата:
"В первом квартале 2021 года контрразведчики СБУ задокументировали нарушение требований Венской конвенции о консульских сношениях 2-мя иностранными дипломатами. Их полномочия досрочно прекращены", - говорится в сообщении.
Детали
Кроме того, как указано, с начала 2021 года контрразведчики СБУ разоблачили "более 70 фактов государственной измены, шпионажа и участия в деятельности террористических групп и организаций". Отмечается, что предупреждены нарушения в области государственного экспортного контроля на сумму более 3,78 млн долл., начислено штрафных санкций в размере 632,6 млн грн.
В частности, как напомнили в спецслужбе, была остановлена деятельность агентурной сети ФСБ РФ из числа бывших военных разведчиков, которые готовили диверсионные операции и планировали похитить одного из екскомандувачив ССО. Отмечается, что она действовала на территории Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областей.
Всего с начала года следователи СБУ начали 815 уголовных производств. 280 обвинительных актов уже направлены в суд.
Напомним
Зимой СБУ разоблачила в Киевской области ячейку международной террористической организации "Исламское государство".