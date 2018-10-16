Контролери зафіксували нові спалахи АЧС в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували нові випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) в Сумській і Херсонській областях. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.
З 27 вересня по 3 жовтня на території цих областей зареєстровано 3 випадки захворювання на африканську чуму свиней: два в Херсонській області і один в Сумській.
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Діагноз АЧС був підтверджений лабораторними дослідженнями.
В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.
Відзначимо, що в Україні АЧС не вщухає вже п'ять років поспіль. У минулому році на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, в цьому - вже понад 120.
За даними асоціації свинарів, в 2017 році через АЧС українська свинарська галузь зазнала збитків у розмірі 12 млн дол.
Тим часом Мінагрополітики майже рік ігнорує проблему з АЧС і не приймає відповідну програму по боротьбі з вірусом.
За словами експертів, прийняття програми боротьби з АЧС на офіційному рівні не тільки стало б дієвим інструментом в боротьбі з чумою, а й продемонструвало б міжнародним партнерам, що Україна працює над подоланням проблеми.