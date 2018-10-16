Контролеры зафиксировали новые вспышки АЧС в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Сумской и Херсонской областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
С 27 сентября по 3 октября на территории этих областей зарегистрировано 3 случая заболевания африканской чумой свиней: два в Херсонской области и один в Сумской.
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Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.
В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Отметим, что в Украине АЧС не утихает уже пять лет к ряду. В прошлом году на территории нашего государства было зарегистрировано около 170 вспышек болезни, в этом — уже более 120.
По данным ассоциации свиноводов, в 2017 году из-за АЧС украинская свиноводческая отрасль понесла убытки в размере 12 млн долл.
Тем временем Минагрополитики почти год игнорирует проблему с АЧС и не принимает соответствующую программу по борьбе с вирусом.
По словам экспертов, принятие программы борьбы с АЧС на официальном уровне не только стало бы действенным инструментом в борьбе с чумой, но и продемонстрировало бы международным партнерам, что Украина работает над преодолением проблемы.