Контролери розповіли про нові випадки АЧС в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували нові випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Херсонській та Луганській областях. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
З 5 по 12 грудня на території цих областей зареєстровані два випадки захворювання на африканську чуму свиней. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
"В осередках захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС", - уточнили контролери.
Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксовано вже близько 140 випадків АЧС. Загалом за останні три роки вірус не оминув жодну з областей.
За словами депутата Сергія Тригубенка, за збитки фермерів від АЧС сьогодні навіть немає з кого спитати, адже в країні понад півтора року відсутній профільний міністр — аграрної політики.