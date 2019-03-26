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Контролери розповіли, коли українці реєструватимуть худобу безкоштовно

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. В Україні обліковано понад 3,8 млн голів худоби. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Держпродспоживслужбі.

Контролери розповіли, коли українці реєструватимуть худобу безкоштовно

Сьогодні українці реєструють та ідентифікують худобу власним коштом, зазначили у службі.

"Послуги з ідентифікації та реєстрації тварин сплачуються за рахунок юридичних і фізичних осіб - власників цих тварин. Оплата послуг з ідентифікації та реєстрації тварин, власником яких є фізична особа, може також здійснюватися третьою (будь-якою юридичною або фізичною) особою", - розповіли у Держпродспоживслужбі.

Діючі тарифи на роботи і послуги з ідентифікації тварин сформовані відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 392 від 24 червня 2016 року. Але у разі прийняття законопроекту №9022, фермери зможуть реєструвати та ідентифікувати тварин коштом держави, пояснили у службі.

"У статті 10 проекту Закону передбачається спрощення механізму відшкодування коштів з Державного бюджету України за проведену ідентифікацію тварин для власників тварин – фізичних осіб.

Державна підтримка у сфері ідентифікації та реєстрації тварин здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету України шляхом проведення ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, коней, свиней, овець та кіз, що утримуються та розводяться фізичними особами", - розповіли у Держпродспоживслужбі.

У разі схвалення документу, засоби ідентифікації тварин та засоби для їх кріплення, бланки ідентифікаційних та реєстраційних документів, ведення та підтримка Єдиного державного реєстру тварин будуть фінансуватися коштом бюджету, додали у службі.

Нагадаємо, законопроектом №9022 парламентарі хочуть зобов'язати власників домашніх і диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Ідентифікувати і реєструвати тварин буде спеціальний заклад - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин.

Передбачається, що після ухвалення законопроекту буде створено Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде в базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати виписку з реєстру безкоштовно.

Власники незареєстрованих тварин не зможуть претендувати на отримання бюджетної дотації.

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