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Контроллеры рассказали, когда украинцы будут регистрировать скот бесплатно

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине учтено более 3,8 млн голов скота. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Госпродпотребслужбе.

Контроллеры рассказали, когда украинцы будут регистрировать скот бесплатно

Сегодня украинцы регистрируют и идентифицируют скот за свой счет, отметили в службе.

"Услуги по идентификации и регистрации животных уплачиваются за счет юридических и физических лиц - владельцев этих животных. Оплата услуг по идентификации и регистрации животных, владельцем которых является физическое лицо, может также осуществляться третьим (любым юридическим или физическим) лицом", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

Действующие тарифы на работы и услуги по идентификации животных сформированы в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 392 от 24 июня 2016 года. Но в случае принятия законопроекта №9022, фермеры смогут регистрировать и идентифицировать животных за счет государства, объяснили в службе.

"В статье 10 проекта закона предусматривается упрощение механизма возмещения средств из Государственного бюджета Украины за проведенную идентификацию животных для владельцев животных - физических лиц.

Государственная поддержка в сфере идентификации и регистрации животных будет осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины путем проведения идентификации и регистрации крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец и коз, которые содержатся и разводятся физическими лицами", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

В случае одобрения документа, средства идентификации животных и средства для их крепления, бланки идентификационных и регистрационных документов, ведение и поддержка Единого государственного реестра животных будут финансироваться за счет бюджета, добавили в службе.

Напомним, законопроектом №9022 парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.

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