Контрабандисти кинули велику партію цигарок на кордоні з Румунією

Контрабандистів, які йшли в бік річки Тиса, прикордонники помітили близько третьої години ночі.

"При спробі затримання, зловмисники вдалися до втечі. Під час подальших пошукових заходів за 200 метрів до кордону військовослужбовці виявили покинуті контрабандистами пакунки, в яких знаходилось майже 23 ящики сигарет без акцизних марок", - зазначили прикордонники.

Контрабандний товар доправили до відділення "Солотвино". Після перерахунку стало відомо, що контрабандисти планували перемістити до сусідньої країни 11 300 пачок сигарет.

Згодом контрабандний тютюн передадуть до ДФС.

Нагадаємо, закарпатець погрожував прикордонникам розстрілом.