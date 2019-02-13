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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66153 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 88051 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131925 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131274 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130382 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125319 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161789 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141443 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Контрабандисты бросили большую партию сигарет на границе с Румынией

Контрабандисты бросили большую партию сигарет на границе с Румынией

Киев  •  УНН

 • 8698 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Более двух десятков ящиков табачной контрабанды из 11 тысячами пачек сигарет обнаружили пограничники недалеко от реки Тиса, которой проходит граница с Румынией. Контрабандисты спаслись бегством. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда ГПСУ.

Контрабандистов, которые шли в сторону реки Тиса, пограничники заметили около трех часов ночи.

"При попытке задержания злоумышленники прибегли к бегству. Во время дальнейших поисковых мероприятий в 200 метрах до границы военнослужащие обнаружили брошенные контрабандистами пакеты, в которых находилось почти 23 ящика сигарет без акцизных марок", - отметили пограничники.

Контрабандный товар доставили в отделение "Солотвино". После пересчета стало известно, что контрабандисты планировали переместить в соседнюю страну 11 300 пачек сигарет.

Позже контрабандный табак передадут в ГФС.

Напомним, закарпатец угрожал пограничникам расстрелом.

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