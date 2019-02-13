Контрабандисты бросили большую партию сигарет на границе с Румынией
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Более двух десятков ящиков табачной контрабанды из 11 тысячами пачек сигарет обнаружили пограничники недалеко от реки Тиса, которой проходит граница с Румынией. Контрабандисты спаслись бегством. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда ГПСУ.
Контрабандистов, которые шли в сторону реки Тиса, пограничники заметили около трех часов ночи.
"При попытке задержания злоумышленники прибегли к бегству. Во время дальнейших поисковых мероприятий в 200 метрах до границы военнослужащие обнаружили брошенные контрабандистами пакеты, в которых находилось почти 23 ящика сигарет без акцизных марок", - отметили пограничники.
Контрабандный товар доставили в отделение "Солотвино". После пересчета стало известно, что контрабандисты планировали переместить в соседнюю страну 11 300 пачек сигарет.
Позже контрабандный табак передадут в ГФС.
Напомним, закарпатец угрожал пограничникам расстрелом.