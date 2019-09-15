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Контрабанда бурштину: у Польщі затримали двох українців, які назвалися співробітниками спецслужб

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Польщі 13 вересня у рамках спеціальної операції співробітники Центрального антикорупційного бюро затримали 6 осіб, в тому числі двох громадян України, які стверджують, що вони є співробітниками українських спецслужб, передає УНН із посиланням на повідомлення польського ЦАБ.

"13 вересня 2019 року в рамках спеціальної операції співробітники Жешувської делегації Центрального антикорупційного бюро затримали 6 осіб, в тому числі двох громадян України, які стверджують, що вони є співробітниками українських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

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Спеціальна операція, що проводиться ЦБА, стосується контрабанди великої кількості бурштину на територію Республіки Польща, зазначено у повідомленні.

Зібрані з цього питання матеріали ЦБА будуть передані в Національну прокуратуру.

Нагадаємо, у Польщі затримали 26 українців за незаконне виготовлення цигарок.

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