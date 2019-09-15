Контрабанда янтаря: в Польше задержали двух украинцев, которые назвались сотрудниками спецслужб

"13 сентября 2019 года в рамках специальной операции сотрудники Жешувской делегации Центрального антикоррупционного бюро задержали 6 человек, в том числе двух граждан Украины, которые утверждают, что они являются сотрудниками украинских спецслужб", - говорится в сообщении.

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Специальная операция, проводимая ЦБА, касается контрабанды большого количества янтаря на территорию Республики Польша, говорится в сообщении.

Собранные по этому вопросу материалы ЦБА будут переданы в Национальную прокуратуру Польши.

Напомним, в Польше задержали 26 украинцев за незаконное изготовление сигарет.