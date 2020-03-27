Контактні особи жінки, яка хворіє на COVID-19 на Донеччині, самоізолювалися
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Донька та зять жінки з міста Бахмут на Донеччині, у якої виявили COCID-19, самоізолювалися. Про це повідомив на брифінгу представник Донецької ОДА Олександр Педенко, передає УНН.
“З анамнезу було відомо, що жінка вже хвора приїхала, тому вона відразу пішла на самоізоляцію, викликала швидку і була госпіталізована. Але вона встигла поконтактувати з донькою і зятем, які пішли на самоізоляцію”, - наголосив Педенко.
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Як повідомляв УНН раніше, жінка з міста Бахмут стала другою жителькою Донеччини, яка захворіла на COVID-19.