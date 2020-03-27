Контактные лица женщины, которая болеет COVID-19 в Донецкой области, самоизолировались
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Дочь и зять женщины из города Бахмут Донецкой области, у которой обнаружили COCID-19, самоизолировались. Об этом сообщил на брифинге представитель Донецкой ОГА Александр Педенко, передает УНН.
"Из анамнеза было известно, что женщина уже больная приехала, поэтому она сразу пошла на самоизоляцию, вызвала скорую и была госпитализирована. Но она успела поконтактировать с дочерью и зятем, которые пошли на самоизоляцию", - подчеркнул Педенко.
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Как УНН сообщал ранее, женщина из города Бахмут стала второй жительницей Донецкой области, которая заболела COVID-19.