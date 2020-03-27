Контактные лица женщины, которая болеет COVID-19 в Донецкой области, самоизолировались

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62996 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74182 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 87577 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85695 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103808 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86798 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102801 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105891 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130951 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130323 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 73673 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103700 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109200 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107596 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107139 просмотра
Актуальное
Контактные лица женщины, которая болеет COVID-19 в Донецкой области, самоизолировались

Контактные лица женщины, которая болеет COVID-19 в Донецкой области, самоизолировались

Киев  •  УНН

 • 13912 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Дочь и зять женщины из города Бахмут Донецкой области, у которой обнаружили COCID-19, самоизолировались. Об этом сообщил на брифинге представитель Донецкой ОГА Александр Педенко, передает УНН.

"Из анамнеза было известно, что женщина уже больная приехала, поэтому она сразу пошла на самоизоляцию, вызвала скорую и была госпитализирована. Но она успела поконтактировать с дочерью и зятем, которые пошли на самоизоляцию", - подчеркнул Педенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве уже 55 инфицированных COVID-19

Как УНН сообщал ранее, женщина из города Бахмут стала второй жительницей Донецкой области, которая заболела COVID-19.

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