Контакти РФ зі штабом Трампа схожі на спецоперацію - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Спроби російських спецслужб встановити контакт зі співробітниками передвиборного штабу президента США Дональда Трампа відбувалися "у повній відповідності до канонів проведення розвідувальних операцій". Таку думку висловлюють американські експерти в області розвідки, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Так, колишні співробітники спецслужб США вивчили спроби росіян налагодити контакти зі співробітниками штабу Трампа, про які йдеться у документах, представлених у суд спецпрокурором США Робертом Мюллером. У висновках Мюллера йдеться, що підлеглі Трампа явно перебували у полі зору росіян, і що подібні контакти відбувалися "частіше, ніж під час звичайних президентських кампаній".
Мюллер багато місяців розслідує ймовірне втручання Москви в хід президентської кампанії 2016 року в США. Досі підлеглі спецпрокурора не надали вагомих доказів змови між штабом Трампа і Кремлем. Велика частина матеріалів слідства поки не підлягає розголошенню.
Згідно з документами слідства, росіяни вперше увійшли в контакт зі штабом Дональда Трампа через кілька місяців після того, як Трамп оголосив у 2015 році про те, що він буде балотуватися на посаду глави держави.
Як повідомляв УНН, напередодні суд у Нью-Йорку засудив колишнього адвоката президента США Майкла Коена до 3-х років позбавлення волі.