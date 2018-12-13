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Контакти РФ зі штабом Трампа схожі на спецоперацію - експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Спроби російських спецслужб встановити контакт зі співробітниками передвиборного штабу президента США Дональда Трампа відбувалися "у повній відповідності до канонів проведення розвідувальних операцій". Таку думку висловлюють американські експерти в області розвідки, повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Контакти РФ зі штабом Трампа схожі на спецоперацію - експерти

Так, колишні співробітники спецслужб США вивчили спроби росіян налагодити контакти зі співробітниками штабу Трампа, про які йдеться у документах, представлених у суд спецпрокурором США Робертом Мюллером. У висновках Мюллера йдеться, що підлеглі Трампа явно перебували у полі зору росіян, і що подібні контакти відбувалися "частіше, ніж під час звичайних президентських кампаній".

Мюллер багато місяців розслідує ймовірне втручання Москви в хід президентської кампанії 2016 року в США. Досі підлеглі спецпрокурора не надали вагомих доказів змови між штабом Трампа і Кремлем. Велика частина матеріалів слідства поки не підлягає розголошенню.

Згідно з документами слідства, росіяни вперше увійшли в контакт зі штабом Дональда Трампа через кілька місяців після того, як Трамп оголосив у 2015 році про те, що він буде балотуватися на посаду глави держави.

Як повідомляв УНН, напередодні суд у Нью-Йорку засудив колишнього адвоката президента США Майкла Коена до 3-х років позбавлення волі.

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