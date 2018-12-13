Контакты РФ со штабом Трампа похожи на спецоперацию - эксперты

Так, бывшие сотрудники спецслужб США изучили попытки россиян наладить контакты с сотрудниками штаба Трампа, о которых говорится в документах, представленных в суд спецпрокурором США Робертом Мюллером. В выводах Мюллера говорится, что подчиненные Трампа явно находились в поле зрения россиян, и подобные контакты происходили "чаще, чем при обычных президентских кампаниях".

Мюллер много месяцев расследует возможное вмешательство Москвы в ход президентской кампании 2016 года в США. До сих пор подчиненные спецпрокурора не предоставили весомых доказательств сговора между штабом Трампа и Кремлем. Большая часть материалов следствия пока не подлежит разглашению.

Согласно документам следствия, россияне впервые вошли в контакт со штабом Дональда Трампа через несколько месяцев после того, как Трамп объявил в 2015 году о том, что он будет баллотироваться на пост главы государства.

Как сообщал УНН, накануне суд в Нью-Йорке приговорил бывшего адвоката президента США Майкла Коэна к 3-м годам лишения свободы.