Контакт-центр щодо COVID-19 прийняв понад 440 тисяч звернень

Цитата

“Станом на сьогодні ми отримали 441 тис. дзвінків від наших громадян”, — сказав Кучер.

Деталі

За його словами, лідерами з опрацювання звернень за минулий тиждень стали Волинська, Житомирська, Чернігівська, Хмельницька та Одеська області.

Також він відмітив, що найгірший статус опрацювання звернень у Вінницькій, Івано-Франківській та Кіровоградській областях.

“Хотів би також звернути увагу з приводу яких питань найчастіше зараз залишають звернення за минулий тиждень — це запис на вакцинацію — 79%, коли початок вакцинації — 5,4%, категорії населення по вакцинації, яка вакцина та ефективність вакцини майже 2%. Питання діагностики — 12%, питання щодо вакцинації загалом — 11%, питання проходження самоізоляції — 4%”, — розповів Кучер.

Доповнення

2 листопада 2020 року МОЗ запустило роботу контакт-центру із протидії COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що через контакт-центр МОЗ можна отримати супровід сімейного лікаря і як це зробити.



Додамо, за даними МОЗ, загалом 558 716 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу — 558 714 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 27 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 498 890 людей.