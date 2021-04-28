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Контакт-центр по COVID-19 принял более 440 тысяч обращений

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Со времени запуска 2 ноября прошлого года контакт-центра Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 к нему поступило более 440 тысяч обращений. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По состоянию на сегодня мы получили 441 тыс. звонков от наших граждан”, — сказал Кучер.

Детали

По его словам, лидерами по обработке обращений за прошедшую неделю стали Волынская, Житомирская, Черниговская, Хмельницкая и Одесская области.

Также он отметил, что самый худший статус обработки обращений в Винницкой, Ивано-Франковской и Кировоградской областях.

“Хотел бы также обратить внимание по поводу вопросам, которые чаще всего сейчас оставляют обращения за неделю — это запись на вакцинацию — 79%, когда начало вакцинации — 5,4%, категории населения по вакцинации, какая вакцина и эффективность вакцины почти 2%. Вопросы диагностики — 12%, вопрос о вакцинации в целом — 11%, вопросы прохождения самоизоляции — 4%”, — рассказал Кучер.

Дополнение

2 ноября 2020 года Минздрав запустило работу контакт-центра по противодействию COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что через контакт-центр Минздрава можно получить сопровождение семейного врача и как это сделать.

Добавим, по данным Минздрава, в общем 558 716 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 27 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек.

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