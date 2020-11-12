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Конституційна криза: Арахамія оцінив шанси розпуску Ради

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що розпуск парламенту неможливий у разі, якщо не винесуть, не підтримають законопроект Президента України Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ. Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24, передає кореспондент УНН.

“Президент зареєстрував закон, далі почалася парламентська дискусія, в нас є фактично арсенал...Більшість політичних сил погоджуються з тим, що Конституційний суд треба перезавантажити, але є радикальні методи. От у Президента, він конкретно розуміє, що є антидержавницькі, фактично, рішення й каже треба перезавантажити. Далі є політична позиція, ми зібрали 226 голосів і звернулися до КСУ з тим, щоб вони добровільно пішли у відставку...маючи такий розголос у суспільстві. Вони зараз не дослухалися до цього...Далі у нас виник цілий арсенал різних законопроектів. Хтось каже - давайте зробимо дві третини кворум, хтось каже - давайте збільшимо кількість конституційних суддів”, — розповів Арахамія.

За його словами, є більш радикальні законопроекти, а є менш. Наприклад законопроект Зеленського він оцінює в 10 балів за десятибальною шкалою.

На запитання, чи можливий розпуск парламенту, якщо не винесуть та не підтримають законопроект Зеленського, або винесуть, але не проголосують, Арахамія відповів: “Неможливий”.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський готовий розпустити парламент у випадку, якщо не побачить підтримки від партії “Слуга народу”.

Нагадаємо, станом на 10 листопада у Верховній Раді було зареєстровано 13 законопроектів щодо вирішення ситуації навколо Конституційного Суду України, два з яких — альтернативні до президентського законопроекту, а один — до законопроекту голови ВР Дмитра Разумкова.

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