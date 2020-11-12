Конституционный кризис: Арахамия оценил шансы роспуска Рады

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что роспуск парламента невозможен в случае, если не вынесут, не поддержат законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.

"Президент зарегистрировал закон, дальше началась парламентская дискуссия, у нас фактически арсенал ... Большинство политических сил соглашаются с тем, что Конституционный суд надо перезагрузить, но есть радикальные методы. Вот у Президента, он конкретно понимает, что есть антигосударственные фактически решения и говорит надо перезагрузить. Далее политическая позиция, мы собрали 226 голосов и обратились в КСУ с тем, чтобы они добровольно ушли в отставку ... имея такой резонанс в обществе. Они сейчас не прислушались к этому ... Далее у нас возник целый арсенал различных законопроектов. Кто-то говорит - давайте сделаем две трети кворум, кто говорит - давайте увеличим количество конституционных судей", - рассказал Арахамия.

По его словам, есть более радикальные законопроекты, а есть менее. Например законопроект Зеленского он оценивает в 10 баллов по десятибалльной шкале.

На вопрос, возможен ли роспуск парламента, если не вынесут и не поддержат законопроект Зеленского, или вынесут, но не проголосуют, Арахамия ответил: "Невозможен".

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский готов распустить парламент в случае, если не увидит поддержки от партии "Слуга народа".

Напомним, по состоянию на 10 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано 13 законопроектов по решению ситуации вокруг Конституционного Суда Украины, два из которых - альтернативные к президентскому законопроекту, а один - к законопроекту председателя ВР Дмитрия Разумкова.

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