Конкретної дати зустрічі Зеленського та путіна наразі немає - ОП

Цитата

«На мою думку, будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі президентів двох країн. Тому, безумовно, така зустріч є ключовою для того, щоб був мир», - сказав Подоляк.

Деталі

За його словами, зустріч готується і буде готуватися.

«У нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася. Коли робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь попередні документи, і вони будуть передані президентам, вони оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати тет-а-тет. Тоді ця зустріч може бути. Коли вона може бути - я не готовий сказати, бо лунають постійно якісь фрази, що через два, три дні чи через тиждень. Немає конкретної дати», - зазначив Подоляк.

Доповнення

Раніше Подоляк повідомляв, що зустріч Зеленського з путіним може відбутись після підписання мирного договору, який наразі вже в роботі.

Подоляк також заявляв, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та росії володимира путіна є неминучою для закінчення війни.