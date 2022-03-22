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Конкретной даты встречи Зеленского и путина пока нет - ОП

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Конкретной даты встречи Президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом владимиром путиным пока нет. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью ВВС News Україна, пишет УНН.

Цитата

"По моему мнению, любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран. Поэтому, безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир", - сказал Подоляк.

Детали

По его словам, встреча готовится и будет готовиться.

"У нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много есть стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась. Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса будут наработаны какие-то предварительные документы, и они будут переданы президентам, они оценят, это ли уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть. Когда она может быть - я не готов сказать, потому что звучат постоянно какие-то фразы, что через два, три дня или через неделю. Нет конкретной даты", - отметил Подоляк.

Дополнение

Ранее Подоляк сообщал, что встреча Зеленского с путиным может состояться после подписания мирного договора, который сейчас уже в работе.

Подоляк также заявлял, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны.

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