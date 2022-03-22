Конкретной даты встречи Зеленского и путина пока нет - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Конкретной даты встречи Президента Украины Владимира Зеленского с российским президентом владимиром путиным пока нет. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью ВВС News Україна, пишет УНН.
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"По моему мнению, любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран. Поэтому, безусловно, такая встреча является ключевой для того, чтобы был мир", - сказал Подоляк.
Детали
По его словам, встреча готовится и будет готовиться.
"У нас есть отношения с нашими партнерами, которые хотят эту встречу организовать, много есть стран, которые заинтересованы в том, чтобы горячая фаза войны закончилась. Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса будут наработаны какие-то предварительные документы, и они будут переданы президентам, они оценят, это ли уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть. Когда она может быть - я не готов сказать, потому что звучат постоянно какие-то фразы, что через два, три дня или через неделю. Нет конкретной даты", - отметил Подоляк.
Дополнение
Ранее Подоляк сообщал, что встреча Зеленского с путиным может состояться после подписания мирного договора, который сейчас уже в работе.
Подоляк также заявлял, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны.