Конгресвумен США хоче заборонити уряду вихід із Договору про ліквідацію ракет

Документ забороняє США вступати в гонку озброєнь і пускати бюджетні кошти на розробку і виробництво ракет середньої і меншої дальності.

Габбард розробила законопроект у зв'язку з недавнім рішенням президента США про вихід з Договору (ДРСМД) через його систематичне порушення урядом Росії.

"Ризик ядерної катастрофи зараз високий, як ніколи в історії. Безвідповідальне рішення президента Трампа про вихід з ДРСМД збільшує цю загрозу, розв'язуючи нову холодну війну, розпалюючи нову гонку озброєнь і наближаючи нас до ядерної катастрофи ... Замість відмови від ДРСМД, ми повинні працювати над його розширенням, домагаючись безпеки і миру", - заявила Габбард під час прес-конференції.

Як повідомляє Голос Америки, Російська сторона не вірить в дієвість цього кроку і вважає його політичним піаром.

Раніше УНН повідомляв, що конгресвумен Тулсі Габбард заявила про своє висунення на виборах президента США в 2020 році.

Нагадаємо, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році. У 2014 році президент США Барак Обама вперше на рівні глав держав звинуватив Росію в порушенні ДРСМД в зв'язку з випробуваннями крилатої ракети наземного базування 9М729. У свою чергу в листопаді 2018 МЗС РФ висловив докір США в порушенні ДРСМД шляхом розміщення в Європі пускових установок Mk-41 для керованих ракет.

2 лютого США оголосили, що починають вихід з ДРСМД. Держсекретар Майк Помпео пояснив, що договір буде розірвано, "якщо Росія не повернеться до повного і перевіряється дотримання договору протягом шестимісячного періоду". У відповідь президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія дзеркально відповість на рішення США вийти з ДРСМД і теж призупиняє участь в договорі.