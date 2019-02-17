Конгресвумен США хочет запретить правительству выход из Договора о ликвидации ракет

Документ запрещает США вступать в гонку вооружений и пускать бюджетные средства на разработку и производство ракет средней и меньшей дальности.

Габбард разработала законопроект в связи с недавним решением президента США о выходе из Договора (ДРСМД) из-за его систематического нарушения правительством России.

"Риск ядерной катастрофы велик сейчас, как никогда в истории. Безответственное решение президента Трампа о выходе из ДРСМД увеличивает эту угрозу, развязывая новую холодную войну, разжигая новую гонку вооружений и приближая нас к ядерной катастрофе... Вместо отказа от ДРСМД, мы должны работать над его расширением, добиваясь безопасности и мира", - заявила Габбард во время пресс-конференции.

Как сообщает Голос Америки, Российская сторона не верит в действенность этого шага и считает его политическим пиаром.

Ранее УНН сообщал, что конгресвумен Тулси Габбард заявила о своем выдвижении на выборах президента США в 2020 году.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В 2014 году президент США Барак Обама впервые на уровне глав государств обвинил Россию в нарушении ДРСМД в связи с испытаниями крылатой ракеты наземного базирования 9М729. В свою очередь в ноябре 2018 МИД РФ выразил упрек США в нарушении ДРСМД путем размещения в Европе пусковых установок Mk-41 для управляемых ракет.

2 февраля США объявили, что начинают выход из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео пояснил, что договор будет расторгнут, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода". В ответ президент России Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.