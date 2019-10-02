Конфлікт у МОЗ: Скалецька зустрілася з колективом

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що хоче, щоб кожен директорат та кожен департамент Міністерства надав всю інформацію по нагальним питанням. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook за результатами першої зустрічі з колективом МОЗ після початку конфлікту 24 вересня, передає УНН.