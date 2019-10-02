Конфлікт у МОЗ: Скалецька зустрілася з колективом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що хоче, щоб кожен директорат та кожен департамент Міністерства надав всю інформацію по нагальним питанням. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook за результатами першої зустрічі з колективом МОЗ після початку конфлікту 24 вересня, передає УНН.
"Ми не працюємо в штатному режимі. Ми працюємо понаднормово. Я дуже прошу, щоб кожен директорат та кожен департамент нагально надав всю інформацію по нагальним питанням. Ми маємо працювати задля країни, громадяни чекають від нас над зусиль", - зазначила Скалецька.
За її словами, перший місяць роботи виявився непрогнозовано важким для уряду. Також, вона повідомила, що її головний меседж, це спільно працювати для країни.
"Робота кожного члена команди важлива. Я чекаю від державних службовців надзусиль для результативної роботи команди", - написала Скалецька.
За її словами, державний службовець – це опора роботи міністра.
"Державний секретар отримав від мене завдання зібрати пропозиції та надати проекти рішень по організаційним питанням. Я сподіваюсь на нашу спільну роботу. Сподіваюсь на ваш досвід і ваші знання", - написала Скалецька.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає можливості власного втручання за необхідності в конфлікт, який виник всередині колективу Міністерства охорони здоров'я.
Як повідомлялося раніше, у Міністерстві охорони здоров'я розпочався внутрішній аудит ефективності роботи всіх співробітників, ініційований державним секретарем Артемом Янчуком.