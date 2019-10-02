Конфликт в Минздраве: Скалецкая встретилась с коллективом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что хочет, чтобы каждый директорат и каждый департамент Министерства предоставил всю информацию по актуальным вопросам. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook по результатам первой встречи с коллективом Минздрава после начала конфликта 24 сентября, передает УНН.
"Мы не работаем в штатном режиме. Мы работаем сверхурочно. Я очень прошу, чтобы каждый директорат и каждый департамент настоятельно предоставил всю информацию по актуальным вопросам. Мы должны работать для страны, граждане ждут от нас над усилий", - отметила Скалецкая.
По ее словам, первый месяц работы оказался непредсказуемо тяжелым для правительства. Также она сообщила, что ее главный месседж, это совместно работать для страны.
"Работа каждого члена команды важна. Я жду от государственных служащих сверхусилий для результативной работы команды", - написала Скалецкая.
По ее словам, государственный служащий - это опора работы министра.
"Государственный секретарь получил от меня задание собрать предложения и предоставить проекты решений по организационным вопросам. Я надеюсь на нашу совместную работу. Надеюсь на ваш опыт и ваши знания", - написала Скалецкая.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает возможности своего вмешательства при необходимости в конфликт, возникший внутри коллектива Министерства здравоохранения.
Как сообщалось ранее, в Министерстве здравоохранения начался внутренний аудит эффективности работы всех сотрудников, инициированный государственным секретарем Артемом Янчуком.