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Конфликт в Минздраве: Скалецкая встретилась с коллективом

Киев • УНН

 • 14174 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что хочет, чтобы каждый директорат и каждый департамент Министерства предоставил всю информацию по актуальным вопросам. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook по результатам первой встречи с коллективом Минздрава после начала конфликта 24 сентября, передает УНН.

Конфликт в Минздраве: Скалецкая встретилась с коллективом

"Мы не работаем в штатном режиме. Мы работаем сверхурочно. Я очень прошу, чтобы каждый директорат и каждый департамент настоятельно предоставил всю информацию по актуальным вопросам. Мы должны работать для страны, граждане ждут от нас над усилий", - отметила Скалецкая.

По ее словам, первый месяц работы оказался непредсказуемо тяжелым для правительства. Также она сообщила, что ее главный месседж, это совместно работать для страны.

"Работа каждого члена команды важна. Я жду от государственных служащих сверхусилий для результативной работы команды", - написала Скалецкая.

По ее словам, государственный служащий - это опора работы министра.

"Государственный секретарь получил от меня задание собрать предложения и предоставить проекты решений по организационным вопросам. Я надеюсь на нашу совместную работу. Надеюсь на ваш опыт и ваши знания", - написала Скалецкая.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключает возможности своего вмешательства при необходимости в конфликт, возникший внутри коллектива Министерства здравоохранения.

Как сообщалось ранее, в Министерстве здравоохранения начался внутренний аудит эффективности работы всех сотрудников, инициированный государственным секретарем Артемом Янчуком.

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