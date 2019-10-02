Конфликт в Минздраве: Скалецкая встретилась с коллективом

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что хочет, чтобы каждый директорат и каждый департамент Министерства предоставил всю информацию по актуальным вопросам. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook по результатам первой встречи с коллективом Минздрава после начала конфликта 24 сентября, передает УНН.