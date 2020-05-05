Компанія Ferrari відновлює своє виробництво на заводах у Маранелло та Модені
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Компанія Ferrari NV відновила 4 травня своє виробництво на заводі у Маранелло і Модені після вимушеної зупинки своєї роботи через коронавірусну пандемію. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії, інформує УНН.
"Компанія кілька днів присвятила важливій фазі навчання персоналу роботи у нових умовах. Зокрема - навчання відбувалося щодо використання найкращих запобіжних заходів проти будь-якого ризику для здоров’я, відповідно до програми "Back on Track", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що спеціальні заходи діятимуть при вході на об'єкти компанії, а також практикуватиметься серологічне тестування перед поверненням на роботу.
"У відповідності з останніми повідомленнями уряду, 4 травня Ferrari поступово перезапустить свої заводи у Маранелло та Модені. Вони повернуться до повного виробництва у п’ятницю 8 травня", - зазначають у компанії.
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