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Компания Ferrari восстанавливает свое производство на заводах в Маранелло и Модене

Киев • УНН

 • 46769 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Компания Ferrari NV возобновила 4 мая свое производство на заводе в Маранелло и Модене после вынужденной остановки своей работы из-за коронавирусной пандемии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании, передает УНН.

Компания Ferrari восстанавливает свое производство на заводах в Маранелло и Модене

"Компания несколько дней посвятила важной фазе обучения персонала работе в новых условиях. В частности - обучение по использованию лучших мер против любого риска для здоровья, в соответствии с программой "Back on Track", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные меры будут действовать при входе на объекты компании, а также практиковаться серологическое тестирование перед возвращением на работу.

"В соответствии с последними сообщениями правительства, 4 мая Ferrari постепенно перезапустит свои заводы в Маранелло и Модене. Они вернутся к полному производства в пятницу 8 мая", - отмечают в компании.

Как сообщалось ранее в УНН, в сети показали "суперкары" за сто долларов.

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