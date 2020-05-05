У мережі показали "суперкари" за сто доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Хлопці з Індонезії створюють репліки дорогих і відомих автомобілів, таких як Bugatti, Lamborghini і Ferrari, і продають їх по сто доларів. Особливість полягає в тому, що машини майже повністю складаються з картону. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал NHẾT.
Так, хлопці створюють каркас для машини з частин велосипедів, додають до нього колеса, а потім обшивають картоном.
Вони показали, як подібний суперкар створюється в прискореній зйомці. Капоти автомобілів майже нічим не відрізняються від своїх іменитих оригіналів, проте створити таку машину в рази дешевше.
Ентузіасти побудували кілька автомобілів і мотоциклів за останній рік, а також створили керований автомобіль Bugatti Chiron з металевою рамою, спеціальним рульовим колесом і редуктором.
Хоча він не може розігнатися до 420 кілометрів на годину, проте ця модель на ходу.
Під відео зазвичай вказана вартість, так ось суперкар можна придбати за 100 доларів, а мотоцикл - за 50.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, як буде виглядати новий бетмобіль.