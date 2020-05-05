В сети показали "суперкары" за сто долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Парни из Индонезии создают реплики дорогих и известных машин, таких как Bugatti, Lamborghini и Ferrari, и продают их по сто долларов. Особенность заключается в том, что машины почти полностью состоят из картона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NHẾT.
Так, парни создают каркас для машины из частей велосипедов, добавляют к нему колеса, а потом обшивают картоном.
Они показали, как подобный суперкар создается в ускоренной съемке. Капоты автомобилей почти ничем не отличаются от своих именитых оригиналов, однако создать такую машину в разы дешевле.
Энтузиасты построили несколько автомобилей и мотоциклов за последний год, а также создали управляемый автомобиль Bugatti Chiron с металлической рамой, специальным рулевым колесом и редуктором.
Хотя он не может разогнаться до 420 километров в час, однако данная модель на ходу.
Под видео обычно указана стоимость, так вот суперкар можно приобрести за 100 долларов, а мотоцикл – за 50.
Напомним, что ранее стало известно, как будет выглядеть новый бэтмобиль.