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Компанія Бахматюка заробила більше мільярда рублів в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. З 2014 по 2018 рік компанія "Чернышевское" показала 1 млрд 114,5 млн руб (420,5 млн грн) виручки. Про це свідчать дані російського аналітичного порталу СБИС, передає УНН.

Компанія Бахматюка заробила більше мільярда рублів в окупованому Криму

Найбільшу виручку компанія показала в 2015 році, на другий рік після окупації Криму - 307,1 млн руб (114,9 млн грн). У 2014 році виручка "Чернышевское" становила 176 млн грн (65 млн грн), в минулому році - 198,4 млн рублів (74,2 млн грн).

При цьому, прибуток компанії в минулому році впав - на 155 млн рублів (58 млн грн), роком раніше - на 38,1 млн рублів (14,2 млн грн). Крім того, в 2017 році впала ринкова вартість компанії - на 4,9 млн рублів (1,8 млн грн).

Найприбутковішим для "Чернышевское" з моменту окупації Криму був 2016 рік. Тоді прибуток компанії становив 128 млн грн (47,9 млн грн).

Дані СБИС говорять про те, що "Чернышевское" працює на ринку 17 років. Її директором є Віталій Любов, власником - офшорна компанія Менітум Трейдинг Лімітед.

Статутний капітал "Чернышевское" становить 1,2 млн рублів (450 тис. грн).

У переліку пов'язаних осіб "Чернышевское" значиться компанія "Аграрно-торгова фірма Макон і Компанія". На території окупованого Криму компанії об'єднує єдиний власник - згаданий вище кіпрський офшор Менітум Трейдинг Лімітед.

Разом з тим нагадаємо, згідно з українським реєстром юридичних осіб, "Чернышевское" і "Аграрно-торговая фирма Макон и Компания" входять до групи компаній "Укрлендфармінг", бенефіціаром якого донині є Олег Бахматюк.

Компанії не знаходяться в процесі припинення, займаються вирощуванням зернових і технічних культур.

УНН звернувся з офіційним запитом до групи компаній "Укрлендфармінг" з проханням прокоментувати, який зв'язок на сьогодні мають група компаній "Укрлендфармінг" і кримські компанії, які здійснюють свою діяльність за російськими законами в окупованому Криму. Відповідь очікується.

Українські Національні Новини

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