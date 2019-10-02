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Компания Бахматюка заработала более миллиарда рублей в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 9649 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. С 2014 по 2018 год компания "Чернышевское" показала 1 млрд 114,5 млн рублей (420,5 млн грн) выручки. Об этом свидетельствуют данные российского аналитического портала СБИС, передает УНН.

Компания Бахматюка заработала более миллиарда рублей в оккупированном Крыму

Самую большую выручку компания показала в 2015 году, на второй год после оккупации Крыма - 307,1 млн рублей (114,9 млн грн). В 2014 году выручка "Чернышевское" составила 176 млн грн (65 млн грн), в прошлом году - 198,4 млн рублей (74,2 млн грн).

При этом, прибыль компании в прошлом году упала - на 155 млн рублей (58 млн грн), годом ранее - на 38,1 млн рублей (14,2 млн грн). Кроме того, в 2017 году упала рыночная стоимость компании - на 4,9 млн рублей (1,8 млн грн).

Самым прибыльным для "Чернышевское" с момента оккупации Крыма был 2016 год. Тогда прибыль компании составила 128 млн грн (47,9 млн грн).

Данные СБИС говорят о том, что "Чернышевское" работает на рынке 17 лет. Ее директором является Виталий Любов, владельцем - оффшорная компания Менитум Трейдинг Лимитед.

Уставной капитал "Чернышевское" составляет 1,2 млн рублей (450 тыс. грн).

В перечне связанных лиц "Чернышевское" числится компания "Аграрно-торговая фирма Макон и Компания". На территории оккупированного Крыма компании объединяет единый владелец - упомянутый выше кипрский оффшор Менитум Трейдинг Лимитед.

Вместе с тем напомним, согласно украинскому реестру юридических лиц, "Чернышевское" и "Аграрно-торговая фирма Макон и Компания" входят в группу компаний "Укрлендфарминг", бенефициаром которого по сей день является Олег Бахматюк.

Компании не находятся в процессе прекращения, занимаются выращиванием зерновых и технических культур.

УНН обратился с официальным запросом в группу компаний "Укрлендфарминг" с просьбой прокомментировать, какую связь на сегодня имеют группа компаний "Укрлендфарминг" и крымские компании, осуществляющие свою деятельность по российским законам в оккупированном Крыму. Ответ ожидается.

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