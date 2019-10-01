Компании Бахматюка продолжили работать в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. По меньшей мере две компании украинского предпринимателя Олега Бахматюка продолжили работать в оккупированном Крыму, сообщает УНН со ссылкой на аналитический ресурс YouControl.
Речь идет о "Чернышевское" и "Аграрно-торговая фирма Макон и Компания". Первая была зарегистрирована в 2002 году. Вторая - в 1997 году. Обе компании зарегистрированы в Крыму, занимаются выращиванием зерновых и технических культур, не находятся в процессе прекращения и согласно украинскому реестру, по состоянию на 1 октября, входят в группу компаний "Укрлендфарминг", бенефициаром которого является Олег Бахматюк.
Наряду с этим, в Едином государственном реестре юридических лиц России указано, что с 2018 года основателем крымских компаний "Чернышевское" и "Аграрно-торговая фирма Макон и Компания" является кипрская компания Менитум Трейдинг Лимитед.
Менитум Трейдинг Лимитед была зарегистрирована 29 мая 2015 года и до ноября 2017 года была основателем еще одной компании из группы "Укрлендфарминг" - "Агротерминал Констракшин".
В 2018 году Менитум Трейдинг Лимитед заходит основателем двух крымских компаний "Чернышевское" и "Аграрно-торговая фирма Макон и Компания".
Итак, российский и украинский реестры имеют существенные различия и демонстрируют разных владельцев крымских компаний "Укрлендфарминг".
При этом компании не меняют директоров, руководителем компании "Чернышевское" является лицо по имени Виталий Либов, а руководителем "Аграрно-торговая фирма Макон и Компания" - Ревет Сейтхалилов. Данный факт может свидетельствовать о сохранении влияния на крымские компании со стороны "Укрлендфарминг".
Также известно, что на 1 августа 2019 года обе компании - "Чернышевское" и "Аграрно-торговая фирма Макон и Компания" имеют налоговый долг перед Украиной в размере 15,4 тыс. грн и 297 тыс. грн соответственно. Об этом свидетельствуют данные YouControl.
УНН обратился с официальным запросом в группу компаний "Укрлендфарминг" с просьбой прокомментировать, какую связь на сегодня имеют группа компаний "Укрлендфарминг" и крымские компании, осуществляющие свою деятельность по российским законам в оккупированном Крыму.